Всички по морето са предупредени: Бурен вятър носи силно вълнение в петък

Булфото

Жълт код за силен вятър обяви НИМХ за четири области на страната в петък. Той важи за Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали, където поривите ще достигат до 80 километра в час. Вълнението на морето на места ще достига до четири бала, предаде БГНЕС.

Над останалата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, с максимални температури между 30 и 36 градуса, за София - около 32.

По Черноморието ще бъде слънчево, с температури в интервала 28-29 градуса и температура на морската вода около 28 градуса.

В планините ще преобладава слънчево време, с умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24 градуса, а на 2000 метра - около 19.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!