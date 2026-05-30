Всички победители в Шампионската лига по футбол от създаването на турнира

Всички победители в турнира за Купата на европейските клубни шампиони по футбол и наследилия го Шампионска лига на УЕФА публикува Гонг:

1956 г. - Реал Мадрид

1957 г. - Реал Мадрид

1958 г. - Реал Мадрид

1959 г. - Реал Мадрид

1960 г. - Реал Мадрид

1961 г. - Бенфика

1962 г. - Бенфика

1963 г. - Милана

1964 г. - Интер

1965 г. - Интер

1966 г. - Реал Мадрид

1967 г. - Селтик

1968 г. - Манчестър Юнайтед

1969 г. - Милан

1970 г. - Фейенорд

1971 г. - Аякс

1972 г. - Аякс

1973 г. - Аякс

1974 г. - Байерн Мюнхен

1975 г. - Байерн Мюнхен

1976 г. - Байерн Мюнхен

1977 г. - Ливърпул

1978 г. - Ливърпул

1979 г. - Нотингам Форест

1980 г. - Нотингам Форест

1981 г. - Ливърпул

1982 г. - Астън Вила

1983 г. - Хамбургер ШФ

1984 г. - Ливърпул

1985 г. - Ювентус

1986 г. - Стяуа

1987 г. - Порто

1988 г. - ПСВ Айндховен

1989 г. - Милан

1990 г. - Милан

1991 г. - Цървена Звезда

1992 г. - Барселона

1993 г. - Олимпик Марсилия

1994 г. - Милан

1995 г. - Аякс

1996 г. - Ювентус

1997 г. - Борусия Дортмунд

1998 г. - Реал Мадрид

1999 г. - Манчестър Юнайтед

2000 г. - Реал Мадрид

2001 г. - Байерн Мюнхен

2002 г. - Реал Мадрид

2003 г. - Милан

2004 г. - Порто

2005 г. - Ливърпул

2006 г. - Барселона

2007 г. - Милан

2008 г. - Манчестър Юнайтед

2009 г. - Барселона

2010 г. - Интер

2011 г. - Барселона

2012 г. - Челси

2013 г. - Байерн Мюнхен

2014 г. - Реал Мадрид

2015 г. - Барселона

2016 г. - Реал Мадрид

2017 г. - Реал Мадрид

2018 г. - Реал Мадрид

2019 г. - Ливърпул

2020 г. - Байерн Мюнхен

2021 г. - Челси

2022 г. - Реал Мадрид

2023 г. - Манчестър Сити

2024 г. - Реал Мадрид

2025 г. - Пари Сен Жермен

2026 г. - Пари Сен Жермен

