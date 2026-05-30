Всички победители в Шампионската лига по футбол от създаването на турнира
Всички победители в турнира за Купата на европейските клубни шампиони по футбол и наследилия го Шампионска лига на УЕФА публикува Гонг:
1956 г. - Реал Мадрид
1957 г. - Реал Мадрид
1958 г. - Реал Мадрид
1959 г. - Реал Мадрид
1960 г. - Реал Мадрид
1961 г. - Бенфика
1962 г. - Бенфика
1963 г. - Милана
1964 г. - Интер
1965 г. - Интер
1966 г. - Реал Мадрид
1967 г. - Селтик
1968 г. - Манчестър Юнайтед
1969 г. - Милан
1970 г. - Фейенорд
1971 г. - Аякс
1972 г. - Аякс
1973 г. - Аякс
1974 г. - Байерн Мюнхен
1975 г. - Байерн Мюнхен
1976 г. - Байерн Мюнхен
1977 г. - Ливърпул
1978 г. - Ливърпул
1979 г. - Нотингам Форест
1980 г. - Нотингам Форест
1981 г. - Ливърпул
1982 г. - Астън Вила
1983 г. - Хамбургер ШФ
1984 г. - Ливърпул
1985 г. - Ювентус
1986 г. - Стяуа
1987 г. - Порто
1988 г. - ПСВ Айндховен
1989 г. - Милан
1990 г. - Милан
1991 г. - Цървена Звезда
1992 г. - Барселона
1993 г. - Олимпик Марсилия
1994 г. - Милан
1995 г. - Аякс
1996 г. - Ювентус
1997 г. - Борусия Дортмунд
1998 г. - Реал Мадрид
1999 г. - Манчестър Юнайтед
2000 г. - Реал Мадрид
2001 г. - Байерн Мюнхен
2002 г. - Реал Мадрид
2003 г. - Милан
2004 г. - Порто
2005 г. - Ливърпул
2006 г. - Барселона
2007 г. - Милан
2008 г. - Манчестър Юнайтед
2009 г. - Барселона
2010 г. - Интер
2011 г. - Барселона
2012 г. - Челси
2013 г. - Байерн Мюнхен
2014 г. - Реал Мадрид
2015 г. - Барселона
2016 г. - Реал Мадрид
2017 г. - Реал Мадрид
2018 г. - Реал Мадрид
2019 г. - Ливърпул
2020 г. - Байерн Мюнхен
2021 г. - Челси
2022 г. - Реал Мадрид
2023 г. - Манчестър Сити
2024 г. - Реал Мадрид
2025 г. - Пари Сен Жермен
2026 г. - Пари Сен Жермен
