Всички пострадали при катастрофата край Велико Търново са с охлузвания и леки контузии

Снимка: Булфото

Всички пострадали при катастрофата край Велико Търново, транспортирани за преглед във великотърновската болница, са само с охлузвания и леки контузии. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието стана около 14:00 ч. между два леки автомобила. За преглед във великотърновската болница бяха откарани три деца, пътничка и водачът на единия автомобил.

Преминаването през участъка вече е нормализирано, посочва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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