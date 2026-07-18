Всички пострадали при катастрофата край Велико Търново са с охлузвания и леки контузии
Снимка: Булфото
Всички пострадали при катастрофата край Велико Търново, транспортирани за преглед във великотърновската болница, са само с охлузвания и леки контузии. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Произшествието стана около 14:00 ч. между два леки автомобила. За преглед във великотърновската болница бяха откарани три деца, пътничка и водачът на единия автомобил.
Преминаването през участъка вече е нормализирано, посочва БТА.
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