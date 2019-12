Всички потребители на Windows 10 вече могат да звънят от своите компютри към Android смартфоните

kaldata.com

Microsoft представи новата версия на приложението Your Phone (Вашият телефон) и сега стана възможно прехвърлянето на телефонните обаждания към персоналния компютър или лаптоп.

Досега тази възможност се предлагаше само в тестовата версия Windows 10 20H1. Но сега всичко работи със стабилната и тестовата версии на ОС Windows 10. Поддържат се само Android смартфоните, работещи под управлението на Android 7 Nougat и нагоре, в които е инсталирано приложението Your Phone, взето от Microsoft Store.

Windows Insider

Thank you #WindowsInsiders for your feedback over the last couple of months. Today, we're pleased to announce the general availability of the #YourPhone app Calls feature, which allows you to receive and make phone calls on your PC: https://aka.ms/YourPhone

23:04 ч. - 11.12.2019 г.

