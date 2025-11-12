Всички с ДСК смарт са уведомени от банка ДСК: Предстои спиране

Кадър ДСК

Всичко вече е дигитално, дори плащанията.

Банка ДСК обяви възможност за създаване на виртуална карта в DSK Mobile.

Освен с нови функции, DSK Mobile идва с подобрен дизайн и изцяло нова платформа, в която ще можем да добавяме нови услуги много по-бързо, пишат от банката.

Предстои DSK Mobile да замени DSK Smart, като поетапно клиентите ще получат известия за преминаване към новото банкиране. Готови сме да съдействаме през целия период, пишат от банката.

Защо DSK Mobile е по-удобно?

Подобрихме съществуващите функционалности и добавихме нови

Пазаруваш лесно

Одобряваш плащания с биометрия или ПИН без mToken или SMS код

Виждаш всички детайли на картата и копираш номера ѝ

Добавяш карта в дигитален портфейл

Плащаш с нова карта, преди да я получиш

Активираш карта и получаваш ПИН код

Превеждаш бързо

Изпращаш мигновено по мобилен номер

Насрочваш превод за бъдеща дата

Превеждаш в левове и валута

Одобряваш с биометрия или ПИН

Взимаш кредит онлайн

Кандидатстваш с отговор до 5 минути

Избираш сума, вноски и период

Подписваш документите онлайн

Следиш кредитите си на едно място

До края на годината в

приложението ще добавим:

Планове за банкиране – ъпдейт към нов план

Бланки за преводи – подобрен начин на запазване

Издаване на карта - виртуална и допълнителна дебитна

Данни за плащания с картата – визуализация на лого и адрес на търговец

Личен бюджет – категоризация на разходи, опция за лимити

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!