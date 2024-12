Всички с Мозила Firefox на телефони и лаптопи са уведомени за премахване на важна функция

Кадър Мозила

Нови данни сочат, че Mozilla е премахнала функцията Do not track (Не проследявай/DNT), която присъстваше във Firefox от 2009 насам. Това беше първият браузър, който прие тази функция.

Промяната идва с версия 135 на браузера, но потребителите с Nightly версия вече могат да видят, че опцията липсва в настройките на браузъра. Firefox не е първият браузър, който премахва функцията DNT. Припомняме, че Apple направи това със Safari през 2019.

DNT не задължава сайтовете да не проследяват дейността ви, а е само предложение към тях. Повечето сайтове обаче пренебрегват това изискване, което го прави безполезно.

Вместо заявка DNT Mozilla призовава потребителите на Firefox да изберат функцията Tell websites not to sell or share my data (Кажи на сайтовете да не продават или споделят моите данни). Тази настройка използва Global Privacy Control (GPC), който се спазва от повече сайтове.

Ако сте по-загрижени за поверителността на личните данни то е препоръчително да заложите на VPN услуга, предаде windowsreport, цитира Мобил България.

