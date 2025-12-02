Всички с ПВЦ дограма да настроят прозорците на зимен режим

Кадър ИИ

Когато PVC дограмата е правилно настроена за зимен режим, изолацията се подобрява, апартаментът задържа повече топлина, а сметките за отопление могат да бъдат значително по-ниски. Много майстори ги оставят на летен режим по време на монтажа, без да подчертават това на собствениците, поради което повечето хора дори не знаят, че дограмата има два режима на работа, пише За жената.

Защо е важно регулирането на PVC дограма?

PVC прозорците имат движещи се части - панти, брави и дръжки, които изискват периодична поддръжка, поне веднъж годишно.

Почистването и смазването със специално масло удължава живота им, но още по-важно: правилният режим на работа влияе пряко върху изолацията и появата на конденз.

В зимен режим прозорецът се опира по-силно на рамката, така че:

- топлината не напуска апартамента,

- не влиза студен въздух,

- предотвратява се образуването на конденз и мухъл.

Как да настроите PVC прозорците на зимен режим

Не е необходим майстор, за да превключите на зимен режим:

- отворете крилото на прозореца

- от страната, където е дръжката, намерете малък винт

- завъртете винта навътре, към стената

- като по този начин се увеличава налягането между крилото и рамката, което означава по-добра изолация през зимата.

Този процес отнема по-малко от минута, а разликата в топлината и сметката ви за отопление може да бъде огромна.

Как да проверите дали прозорците са в зимен режим

Поставете лист хартия между прозореца и рамката и затворете прозореца. Ако хартията се изплъзва лесно, прозорците са в летен режим. Ако хартията се къса или е трудно да се отстрани, прозорецът е в зимен режим. През пролетта върнете винта в първоначалното му положение.

