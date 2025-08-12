Всички с изчерпан платен отпуск да знаят

Пиксабей

На всеки от нас в даден момент може да се наложи да излезе в отпуск поради неотложна причина. Това може да се случи в период, в който платеният годишен отпуск вече е изчерпан.



Дори в такава ситуация, служителят все пак може да поиска неплатен отпуск. Има обаче едно обаче…“Фокус“ направи справка, която би ви била полезна в подобна ситуация. Правната уредба е в чл. 160 от Кодекса на труда (КТ), като последните изменения са в сила от 2024 г.



1. Право на искане



Съгласно чл. 160, ал. 1 КТ, всеки работник или служител може да поиска неплатен отпуск, независимо от трудовия си стаж и без ограничение в причините. Отпускът се предоставя по преценка на работодателя, с изключение на предвидените в закона случаи, в които работодателят е длъжен да го разреши.



2. Случаи, при които работодателят е длъжен да разреши неплатен отпуск



чл. 160, ал. 3 КТ – за изпълнение на изборна държавна или обществена длъжност.



чл. 160, ал. 4 КТ – ако работникът постъпи на работа в институции на ЕС, ООН, НАТО или други международни организации, отпуск до 1 година се предоставя задължително.



Допълнителни случаи са уредени и в други нормативни актове (например за обучение, семейни причини или гледане на дете).



Платеният отпуск има давност: Докога можете да го ползвате



3. Зачитане за трудов стаж



По силата на чл. 160, ал. 2 КТ, до 30 работни дни неплатен отпуск в една календарна година се зачитат за трудов стаж. Всички дни над този лимит не се включват в трудовия стаж, освен ако закон или подзаконов акт не предвижда друго.

4. Процедура



Подаване на писмена молба от служителя с посочен период и причина (причината не е задължителна, но е препоръчителна за по-лесно одобрение).



Издаване на писмена заповед от работодателя при одобрение.



При отказ – служителят няма законово средство да наложи ползването, освен в изрично предвидените в закона задължителни случаи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!