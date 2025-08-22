Всички с климатици поставени на слънце са предупредени за сметката за ток

Пиксабей

С промените в климатичните условия, месеците, в които не ползваме климатик стават все по-малко. Пролетта и есента почти ги няма и разстянието в дните, когато „превключваме“ климатициоте от топло на студено, рязко се скъсява. Това неминуемо се отразява и на сметките за ток, което пък ни кара да търсим по-икономични климатици. Истината е, че дори най-модерният и икономичен климатик може да повиши сметките за ток, ако не се използва правилно и често проблемът не е в самия уред, а в начина, по който го настройваме и поддържаме.

И не, не е нужно да се отказвате от прохладата или топлината, за да спестите. Нужно е само да използвате климатика разумно, да се погрижите за дома си и да му позволите да работи в оптимални условия.

Много хора смятат, че ако зададат минимална температура в жегата, ще получат бързо прохлада. Реалността е обратната – системата започва да работи на пределни обороти, харчи повече електроенергия и се амортизира по-бързо. Затова е по-разумно температурата да се сваля постепенно и да се използва автоматичният или енергоспестяващият режим. Те поддържат комфорт, без да натоварват уреда излишно.

Много е важно къде ще поставите климатика

Ако климатикът е поставен зад мебели или изложен на директно слънце, въздухът не може да циркулира правилно и сметките растат. Монтажът на правилно място гарантира равномерно охлаждане или отопление и по-малко излишни разходи.

Дори дребни промени като поставяне на плътни завеси или щори в най-слънчевите часове могат да намалят температурата в помещението и да улеснят работата му.

Ако прозорците и вратите пропускат въздух или стените не са добре уплътнени, климатикът ще работи по-дълго и ще харчи повече ток.

Редовното почистване на филтрите не е просто въпрос на хигиена. Чистият климатик работи по-леко, харчи по-малко и издържа по-дълго. Пренебрегнатата поддръжка е една от най-честите причини за високи сметки и бързи повреди.

