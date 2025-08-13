Всички с коли над 200 хиляди км и над 10 години тръпнат: ЕС спира колите без филтър за 3 хиляди евро

Пиксабей

Уязвими са автомобилите с пробег над 200 000 км

Брюксел предложи нови мерки на своите държави членки, които много шофьори на дизелови автомобили няма да могат да избегнат, предаде 24 часа.

Европейската комисия иска цялостно преразглеждане на правилата на ЕС за безопасността на движението по пътищата и регистрацията на превозни средства с цел да се гарантира по-добра безопасност на движението по пътищата и качество на въздуха в целия съюз. Комисарите на ЕС по транспорт и околна среда се споразумяха да продължат да налагат допълнителни мерки на водачите и техните автомобили.

Комисията обясни, че новите правила ще вземат предвид нарастващото присъствие на електрически коли и ще се адаптират към новите технологии. Ще се въведат засилени проверки, включително редовни технически прегледи за електромобили и усъвършенствани системи за подпомагане на водача, годишни проверки за по-старите коли и бусове, както и усъвършенствани методи за тестване на емисиите за откриване на превозни средства с високи емисии с цел намаляване на замърсяването с фини частици.

Освен това последните разпоредби от Брюксел са насочени директно към автомобили над 10 години, които очевидно трябва да бъдат премахнати от пътищата, смятайки възрастта им за причина за високия процент на произшествия на континента.

Но това не е най-противоречивата обявена мярка. Тя се отнася до дизеловите коли, които нямат филтър за твърди частици (DPF).

Нов DPF филтър може да достигне цена до 3000 евро за някои модели.

