Всички с над 10 000 лева в брой са предупредени преди влизането на еврото

Булфото

Ако имате спестени над 10 000 лв. и те не са в банка, как най-лесно и бързо мога да ги обменя в евро след въвеждането на еврото в България?



Внасянето на тези средства по банковите сметки в месеците преди въвеждането на еврото ще облекчи значително процеса по обмена на такива суми, доколкото всички средства в левове по сметките ще бъдат превалутирани безплатно и автоматично в евро на датата на въвеждане на еврото, а, считано от този ден, трансакциите за безкасово плащане ще се извършват само в евро.

Това съобщават от БНБ.



Припомняме, че от датата на въвеждане на еврото в Република България при теглене на пари в брой чрез машини за самообслужване, включително терминални устройства АТМ, ще се разпространяват само евробанкноти.



Превалутирането на банковите сметки от левове в евро ще се извърши в деня на въвеждането на еврото.

Всички средства в левове по текущи, депозитни, спестовни и други сметки в местни банки и други доставчици на платежни услуги ще бъдат превалутирани в евро безплатно в деня на въвеждането на еврото

