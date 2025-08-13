Всички с над 10 хиляди лева за обмяна в евро се уведомяват за сроковете

Пиксабей

През първите шест месеца от датата на въвеждане на еврото в България банките ще обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. Но суми над 30 хил. лв. ще обменят след предварителна заявка от три работни дни, пише в Закона за въвеждане на еврото, пише Блиц.

Любопитно е, че изискването за предварителна заявка при суми над 30 хил. лв. ще важи не само, когато човек иска за вземе от банката евровата им равностойност, а и когато иска да ги внесе по банковата си сметка.

Тоест, ако човек има 50 хил. лв. в брой и иска след влизането ни в еврозоната да ги внесе по банковата си сметка, ще трябва да уведоми банката три дни предварително.

В населените места, където няма клонове на банки, през първите шест месеца от датата на въвеждане на еврото в “Български пощи” ще обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс в размер до 1000 лв. на ден на човек.

За суми в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден в пощата също няма да искат такса, но ще бъде изисквана предварителна заявка от 3 до 5 работни дни, като това ще става само в предварително обявени пощенски клонове в страната.

В пощите няма да обменят банкноти и монети от левове в евро в размер над 10 000 лв. на ден на човек.

След изтичането на първите шест месеца от влизане в еврозоната банките и пощите може да въведат такси за обмяна на левове за евро. До изтичане на 12 месеца от датата на въвеждане на еврото като официално платежно средство банките нямат право да отказват обмен на левове в евро.

След изтичане на този срок всяка банка ще реши дали да продължи да извършва тази услуга. Но БНБ ще обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро за неограничен период от време.

През първия месец след влизане в еврозоната, ще може да плащаме и с левове и с евро в магазините. Това ще важи и при нареждане на преводи с пари в брой в офис на банката.

Ще можем да дадем левове и да поискаме сумата да бъде преведена по някаква сметка. Но самият превод ще става в евро - банката ще обменя левовете в евро и след това ще извършва превода.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!