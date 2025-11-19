Всички с над 1000 лева в брой са уведомени от БНБ за еврото

Булфото

През първите шест месеца след приемането на еврото „Български пощи“ ЕАД също ще предлагат възможност за обмяна, но с някои ограничения

С въвеждането на еврото като официална валута в България много граждани се питат какво ще се случи със старите левове и как могат да ги обменят без това да ги ощети финансово.

Българската народна банка (БНБ) и други институции ще осигурят плавен преход и възможности за безплатна обмяна, цитира Епицентър.

Безплатна обмяна в Българската народна банка

Българската народна банка ще обменя неограничено количество банкноти и монети от левове в евро напълно безплатно и без ограничение във времето. Това означава, че дори години след въвеждането на еврото всеки гражданин ще може да обменя старите си левове по официалния валутен курс без допълнителни такси.

Обмяна в банките през първите шест месеца

През първите шест месеца след въвеждането на еврото кредитните институции (банките) също ще обменят безплатно неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния курс. За суми над 30 000 лв. обмяната ще става след предварителна заявка, подадена поне три работни дни по-рано.

Същите правила важат и за внасяне на левове по сметка в евро – ако сумата е над 30 000 лв., ще е необходима предварителна заявка.

Обмяна в „Български пощи“

През първите шест месеца след приемането на еврото „Български пощи“ ЕАД също ще предлагат възможност за обмяна, но с някои ограничения:

Безплатна обмяна до 1000 лв. на ден за едно лице.

За суми между 1000 лв. и 10 000 лв. на ден обмяната ще става само в определени пощенски клонове и след заявка, подадена между 3 и 5 работни дни по-рано.

Не се предлага обмяна на суми над 10 000 лв. на ден за едно лице.

„Български пощи“ ще обменят левове в евро само в населени места, където няма банкови клонове.

Какво да направим с левовете си?

Ако разполагате с левове в брой, най-доброто решение е да ги обмените своевременно, за да избегнете възможни неудобства. Банките и „Български пощи“ ще осигурят удобни възможности за обмяна през първите шест месеца, а БНБ ще продължи да обменя левове неограничено във времето.

От датата на въвеждане на еврото у нас за период от един месец банкнотите и монетите в левове ще продължават да бъдат законно платежно средство на територията на България.

