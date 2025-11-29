Всички санирали самоволно жилищата си трябва да ги узаконят с решение на етажната собственост

Кадър Фб

Хиляди блокове в България са изолирани частично, на парче.

Въпросът е доколко законно е това.

Ето какво пита гражданин в социалната мрежа:

"Здравейте.

Искам да попитам когато правя външна изолация на етаж от кооперация трябва ли ми разрешително от общината.", пише той.

Ето част от отговорите:

Това да си санираш етажа в кооперация е като да си облечеш пуловер,шал, яке,шапка и да излезнеш по къси гащи.Няма ефект студените стени от долният и горният етаж ще провокират и ще имаш мухъл долу и горе по външните стени.

От моя опит ще ви кажа ,по принцип Не,но си пуснете уведомително писмо до строителен контрол към общината за да се застраховате от недоброжелатели.

Ако ползвате скеле и то е поставено на общинска земя/тротоар/ се плаща на общината но е малка сума.

Самоволните “кръпки” на фасадата са забранени не само от ЗС и ПУРНЕС, но и от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

За външна изолация на сградата се изисква одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж.

Член 185, ал. 5 ЗУТ е категоричен, че самоволно саниране може да се допусне само ако не може да се намери друго техническо решение и отговаря на архитектурните, санитарно-хигиенните и пр. норми. Очевидно е, че няма как да се твърди, че кръпките не са имали алтернатива. Алтернатива има, но тя преминава през колективното решение, колективното действие на етажната собственост и … колективното понасяне на разноски от всички собственици.

Собственик на апартамент в район Триадица-Столична община си е направил външно саниране на апартаемнт в 60-годишна, стара сграда. За незаконната изолация сигнализирали живеещи в жилицната кооперация и от районната общинска администрация са направили проверка. Установено е, че санирането е незаконно и без съгласието на домоуправител и етажна собственост. Даден е 30-дневен срок на собственика за доброволно премахване на изолацията, тъй като е незаконна, некачествена и опасна. Санирането е направено без разрешение от общината, потвърди кметът Димитър Божилов пред bTV. comment0visibility599 access_time15/09/2025РАЙОН „ТРИАДИЦА“, СО 4 нови улици в столичния "Триадица" вече имат имена "Сигнализирани бяхме от етажната собственост на сградата. Има законови изисквания, които не са изпълнени. Направихме проверка и наши експертите установиха, че направената изолация е без дюбели и това позволява да влиза вода между стената и изолацията, който също така не е стабилна. Тук е групов културен ансамбъл. Всички говорят за Плана за възстановяване и устойчивост, но според него саниране и се прави на цели сгради, а не на парче. Този тим единични санирания се премахват. Важна е принципната позиция, да не живеем като единаци, а да се съобразяваме с обществото", коментира Божилов. "Проблемът е, че отгоре върху изолацията няма лайсна и като вали дъжд и сняг, влагата влиза при мен, трябва да се премахне това саниране", оплака се събственикът на апратамента над санирания. "Собственичката няма таван и поиска от мен, каза, че е за оглед. Не предположих, че ще парви нещо без съгласието на Общото събрание и не е искала разрешение от Етажната собственост, защото никой нямаше да й позволи. Това е стара сграда, на 60 години, не е компроментирана, това е топла сграда, лично сме си направили вътрешна изолация и не е нужно да се нарушава фасадата", разказа и Силвия Лазарова, член на домоуправителния съвет. Районният кмет допълни, че ако не се изпълни предписанието - тече процедура от ЗУТ, която приключва със заповед за доброволно изпълнение. "Ще го премахне общината и по съдебен ред ще си търси разноските от собственика", категоричен е Божилов. За да се направи саниране е необходимо да има технически паспорт на сградата, да е направено енергийно обследване и да имате съгласието на живеещите в блока.





