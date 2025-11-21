Всички със сметки в лева в Револют са уведомени: Запазете историята

Кадър Револют

Броени дни остават до влизането ни в еврозоната. Revolut вече каза, че считано от 17 декември спира да поддържа сметките в български лев (BGN). На тази дата всички баланси в левове ще бъдат автоматично конвертирани в евро по фиксирания курс, а оставащите плащания до 31 декември в лева ще бъдат по официалния курс, предаде Мобил България.

Ако дълги години ползвате Revolut и искате да имате историята си, хубаво е сега за всеки случай да си запазите цялата история. При закриване на левовата наличност е възможно да нямате достъп до старите си транзакции в български лева.

Ако ви е важно да запазите тези записи, направете си резервно копие. Можете да го направите лесно - отидете на сметката си в BGN, изберете "Още/More", след това "Извлечение/Statement", изберете период ("от началото/All time") и ще получите файла на имейла си. Препоръчвам ви файлът да е в Excel вариант, защото така може да си сортирате и смятате по-лесно.

Може да видите в следното видео стъпките, за да сте спокойни, че правите всичко правилно. След като получите файла на мейл, свалете го и го качете в предпочитаните облачни платформи Google Drive или iCloud, за да го имате на сигурно място. Имайте предвид, че линкът от мейла може да изтече в даден момент, затова не го оставяйте за последно.

