Всички със стари печки са известени: Започва масова подмяна, дават пари

Замърсяването на въздуха вече не е просто неудобство – то е национална диагноза. България е сред страните с най-високи нива на фини прахови частици в ЕС, а основните виновници са добре познати: старите печки на дърва и въглища, натовареният транспорт и вечното „вторично разпрашаване“ по улиците. Резултатът е отчайващо познат – болници, пълни с пациенти с хронични заболявания на дихателната система, по-кратка средна продължителност на живота и градове, в които въздухът се усеща тежък дори в слънчев ден, предаде Метео Балканс.

Именно затова новата Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. поставя акцент върху Приоритет „Въздух“ – национална инициатива, която цели да промени не само статистиката, но и ежедневието на хората.

Какво означава това на практика?

Държавата и общините започват мащабна подмяна на старите отоплителни уреди. Печките на твърдо гориво, които димят по комините в зимните месеци, ще бъдат заменени с екологични алтернативи – модерни системи за отопление, климатици с висока ефективност и други решения, които не тровят въздуха.

Инициативата обхваща 21 общини, които традиционно са с най-лошо качество на атмосферния въздух. Сред тях са София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе и Стара Загора, както и по-малки, но силно засегнати градове като Перник, Монтана, Видин, Смолян и Горна Оряховица. Именно там печките на въглища и дърва остават основен замърсител.

Пари за чист въздух

Хората няма да бъдат оставени сами да финансират промяната. Програмата предлага финансова подкрепа за домакинствата, които желаят да се откажат от старите печки. Така инициативата се превръща не просто в екологична, а и в социална – възможност за реална промяна без непосилни разходи.

Повече от подмяна на печки

Мерките не се изчерпват само с нови уреди. Вече се правят инвестиции и в ограничаване на вторичното разпрашаване по улиците, контрол върху транспорта и създаване на по-здравословна среда в градските райони. Това е интегриран подход, който има за цел не само да изчисти въздуха, но и да повиши качеството на живот.

Голямата цел

Крайната амбиция е проста, но решаваща – да върнем правото на хората да дишат свободно. Защото чистият въздух не е лукс, а базова необходимост.

Още информация за проектите и стартиралите дейности по Приоритет „Въздух“ може да бъде намерена на официалния сайт на Програма „Околна среда“.

