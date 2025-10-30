Всички със заплата под 1183 лева плащат още 30 лева за осигуровки

Пиксабей

С кок на осигуровката за пенсия с 2%, увеличение на максималния осигурителен доход от сегашните 4130 лв. (2112 евро) на 2352 евро и минимална заплата от 605 евро. Тези предложения в проекта за държавното обществено осигуряване подкрепи Надзорът на Националния осигурителен институт (НОИ), пише 24 часа.

Ръстът на осигуровките няма да засегне държавните служители, защото те се поемат от държавата.

Скотът им обаче ще ощетени всички останали служители, както и работодателите. Ако един работник в момента получава нетно 2000 лв., ще получи 63 лева по-малко за същия собствен разход за труд, обясни Васил Велев от АИКБ.

С това държавата ще събере 1,12 млрд. евро повече, за да има повече пари за пенсии. И от 1 юли ще се приложи швейцарското оправило, което по предварителни оценки ще повиши пенсиите с 7-8%.

Истинска буря предизвика предложението на правителството минималната заплата да е 605 евро. По закон числото трябва да е 620,20 евро. Преди две години бе приета формулата, разписана в Кодекса на труда, минималната работна запата да е 50% от средната.

Бизнесът и синдикатите не знаеха как е формирано числото за минималната заплата, защото още го няма публикуван големият проектобюджет на държавата.

Това по принцип е благоприятно за работодателите, но позицията е принципна - след като има законов текст, той трябва да се спазва. Нашата позиция е, че трябва да се промени самият закон с прозрачен и предвидим механизъм, заяви Мария Минчева от БСК.

За бизнеса е абсолютно неприемливо да се вдигат осигуровките за пенсия и максималния осигурителен доход. Това са пожарни мерки, с които се запушват временно дупки, каза още тя.

Синдикатите пък излизат в петък сутринта на протести срещу по-ниската минимална заплата. Дори заплашиха, че ако остане в този вид, ще сезират Конституционния съд.

Пенсиите обаче ще продължат да растат

Запазва се минималната, която също ще се вдигне от 1 юли и ще е 346,87 евро. Сега е 630,50 лв. (322,37 евро). За поредна година държавата няма да пипне максималната пенсия и тя остава 1738,40 евро (3400 лв.)

Средната пенсия се очаква да достигне 541,20 евро.

В бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) няма никаква амбиция за борба със сивата икономика по линия на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и по групи професии, капредседателят на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) Ася Гонева. И обясни, че КНСБ през годините е настоявала за по-висока осигурителна вноска, но срещу това да има необлагаем минимум.

Опозицията също не хареса малките бюджети на НЗОК и ДОО.

Бръкнали са в джоба на хората на минимална заплата, като предлагат 1183,28 лева (605 евро). Всеки месец от тези хора ще взимат по едни 30 лева. Дотам са го докарали - да вземат по 30 лева от хората на минимална заплата и да не спазват закона за размера ѝ, обясни бившият финансов министър и лидер на ПП Асен Василев. Заради по-високите осигуровки за пенсии те ще плащат по 600 лева допълнително на година, сметна той. Според Василев и без тази мярка в държавата има достатъчно пари за актуализирането на пенсиите по швейцарското правило.

Синдикатите не са доволни и от замразените социални плащания. Според проектобюджета се запазва минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица - 9,21 евро, както и максималният дневен размер - 54,78 евро.

Няма да се пипа периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни. Но в пореден бюджет втората година от майчинството ще остане 780 лв., а в евро това прави 398,81.

Запазва се периодът от два месеца на изплащане на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата, както и размерът му - 398,81 евро.

Първите 2 дни от болничните остават за сметка на работодателя, а държавата плаща от третия ден.

