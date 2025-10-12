Всички със зимни гуми на повече от 5 години да знаят: Имат ли право да ги ползват

Пиксабей

Зимните гуми нямат фиксиран срок на годност, тъй като той зависи от условията на употреба и съхранение.

Гумите се считат за напълно годни до около 5 години след производството, стига да са съхранявани правилно и да не показват признаци на износване, като пукнатини или втвърдяване. След тази възраст, особено над 8 години, дори гуми, които изглеждат добре, се считат за опасни и се препоръчва да се подменят.

Фактори, влияещи на срока на годност

Съхранение:

Правилното съхранение (на хладно, сухо място, без пряка слънчева светлина) запазва еластичността на каучука и лепилата.

Употреба:

Гуми, които се използват активно, дори и на 5 години, може да са по-безопасни от нови, но правилно съхранявани гуми на същата възраст.

Физически признаци:

Проверете за пукнатини, втвърдяване или други признаци на деградация по повърхността на гумата. Ако ги има, гумата трябва да бъде подменена незабавно.

Производител и закон:

Някои производители препоръчват подмяна на гуми след 8 години, а сервизите често отказват да монтират гуми, по-стари от 8 години, дори да изглеждат добре.

Важно за зимните гуми

Законодателство:

В България законът изисква зимни гуми или такива с дълбочина на протектора поне 4 мм от 15 ноември до 1 март.

Предимства:

Зимните гуми са по-безопасни при ниски температури, тъй като са проектирани да се справят по-добре със сняг и лед.

Подмяна:

Ако имате зимни гуми на повече от 5 години и те са в добро състояние, може да продължите да ги използвате, стига да отговарят на изискванията за дълбочина на протектора. Ако са по-стари от 8 години, се препоръчва тяхната подмяна.

