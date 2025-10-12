реклама

Всички със зимни гуми на повече от 5 години да знаят: Имат ли право да ги ползват

12.10.2025 / 21:32 1

Пиксабей

Зимните гуми нямат фиксиран срок на годност, тъй като той зависи от условията на употреба и съхранение.

 Гумите се считат за напълно годни до около 5 години след производството, стига да са съхранявани правилно и да не показват признаци на износване, като пукнатини или втвърдяване. След тази възраст, особено над 8 години, дори гуми, които изглеждат добре, се считат за опасни и се препоръчва да се подменят. 

Фактори, влияещи на срока на годност

Съхранение: 

Правилното съхранение (на хладно, сухо място, без пряка слънчева светлина) запазва еластичността на каучука и лепилата.

Употреба: 

Гуми, които се използват активно, дори и на 5 години, може да са по-безопасни от нови, но правилно съхранявани гуми на същата възраст.

Физически признаци: 

Проверете за пукнатини, втвърдяване или други признаци на деградация по повърхността на гумата. Ако ги има, гумата трябва да бъде подменена незабавно.

Производител и закон: 

Някои производители препоръчват подмяна на гуми след 8 години, а сервизите често отказват да монтират гуми, по-стари от 8 години, дори да изглеждат добре. 

Важно за зимните гуми

Законодателство: 

В България законът изисква зимни гуми или такива с дълбочина на протектора поне 4 мм от 15 ноември до 1 март. 

Предимства: 

Зимните гуми са по-безопасни при ниски температури, тъй като са проектирани да се справят по-добре със сняг и лед. 

Подмяна: 

Ако имате зимни гуми на повече от 5 години и те са в добро състояние, може да продължите да ги използвате, стига да отговарят на изискванията за дълбочина на протектора. Ако са по-стари от 8 години, се препоръчва тяхната подмяна. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 49 минути)
Рейтинг: 517635 | Одобрение: 95810
Имах 2 гуми Гудиър на 26 години и като ги показах на един гумаджия му падна чейнето....Като нови ! За съжаление пукнах едната и другата е в гаража ми за спомен.....Тия спецове чиляци на гумената мафия - с 200.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама