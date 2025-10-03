Всички съседи с шумни климатици в блока се уведомяват за премахване и глоба

Пиксабей

Да заспиш на отворен прозорец в лятна вечер звучи приятно – докато външното тяло на климатика на съседа не реши да изнесе собствен „концерт“. Мнозина сравняват шума от компресора и вентилатора с излитане на самолет – не метафора, а реалност, която пречи на съня и спокойствието.

Според експерти истинският виновник рядко е вътрешното тяло, пише "Фокус". Проблемът идва отвън – от компресора и вентилатора, които работят под сериозно натоварване. Когато има разхлабени крепежи, замърсяване или износване, започват вибрации и силен шум, който се предава по стените и изпълва цялото пространство.

Видове шумове и техните причини

Ниско и равномерно бръмчене: обикновено сигнал за разхлабени винтове или вибрации между отделни части.

Високо писукане или скърцане: най-често износени лагери или мотор, който работи „на сухо“.

Тупане и глухи удари: свидетелстват за отчупени детайли, свободни части или изкривени лопатки на вентилатора.

Кликания: еднократното е нормално, но ако се повтаря често, вероятно става дума за проблем в електрическите компоненти.

Свистене: възможен пропуск в тръбопровод или клапан, през който изтича хладилен агент.

Правата на потърпевшите

Шумът не е „каприз“, а въпрос на здраве и закон. В България е забранено вдигането на шум в жилищни зони между 23:00 и 08:00 ч. и между 14:00 и 16:00 ч. за следобедна почивка. Има и пределни стойности за допустим шум, а Световната здравна организация препоръчва нощното ниво в спалните да бъде под 40 децибела, за да не се нарушава сънят и доброто здраве.

Какво съветват експертите

Първата стъпка е визуален оглед – често винтовете или панелите са разхлабени и се нуждаят само от затягане. Добро решение е и почистването и смазването на вентилатора, тъй като прахът засилва шума. Виброопорите – малки гумени подложки – намаляват вибрациите и спират предаването им към стената. Ако компресорът или моторът вече са износени, се налага ремонт или смяна, което трябва да се извърши от специалист.

Финалният съвет е прост, но често най-ефективен – започнете с разговор. Вежлив, но твърд тон към съседа може да реши проблема преди да се стигне до институции. Защото нищо не е по-ценно от спокойствието и добрия сън.

В противен случай се пристъпва към глоби и принудително отстраняване на неизправността, а ако това е невъзможно и на климатика.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!