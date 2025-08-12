Всички шофьори, които загряват двигателя в жегата, са предупредени

Пиксабей

Има една тема, която предизвиква вечен дебат в гаражите и форумите - необходимо ли е да загреете двигателя преди потегляне? За някои това е свещен ритуал, за други е загуба на време и гориво. Правилният подход към този въпрос може да даде на вашия двигател втора младост. И това е важно дори през лятото, когато, според мнозина, загряването е излишно, предаде Актуално.

Когато навън е топло, двигателят е много по-малко натоварен. Маслото в него, което смазва всички важни части, първоначално е близко до неговата работна течливост. Не е толкова гъсто, колкото през зимата, така че бързо достига желаната консистенция. Това означава, че в повечето случаи, ако шофирате всеки ден или през ден, можете спокойно да запалите колата и да започнете да се движите плавно.

Въпреки това, дори и в горещ ден, има важен нюанс, за който много хора забравят. Ако колата е стояла неподвижна в продължение на седмица или дори повече, целият маслен филм, който предпазва триещите се части на двигателя, може просто да потече надолу. А гумените уплътнения и маслените уплътнения леко губят своята еластичност от продължително бездействие - те просто изсъхват.

В този случай трябва да оставите двигателя да работи на празен ход поне минута. Това време е достатъчно, за да може маслото да втаса отново, да смаже всички повърхности и да възстанови еластичността на уплътненията, предотвратявайки износването и възможните течове в бъдеще. Това е такава мини-профилактика, която не струва нищо, но дава много.

