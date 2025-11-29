Всички собственици на жилища да знаят: Разликата между данъчната и пазарната оцента е 5 пъти

Пиксабей

Русе е сред седемте града, които движат над 50% от пазара на недвижима собственост у нас

Данъчните оценки на имотите в България трябва да бъдат актуализирани, тъй като подобна промяна не е правена през последните 15 години. Това мнение изрази икономистът и експерт по недвижими имоти Добромир Ганев, цитиран от БТА.

Той взе участие в международната научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост", която се проведе вчера в Икономическия университет във Варна. Форумът се организира ежегодно от 1985 година насам.

"В момента разликата между данъчните и пазарните оценки на имотите е 3-4, а някъде и до 5 пъти", подчерта Ганев.

Експертът припомни, че именно въз основа на тези оценки се изчисляват такса смет, местните данъци и трансакционните такси при сделки. Според него политиците избягват темата, защото актуализацията неизбежно води до повишение на налозите, но настоящата ситуация лишава общините от сериозни постъпления. Ганев предлага повишаването да се случи плавно през следващите години, като средствата се използват целево за подобряване на градската среда.

Пазарът в Русе и страната

Характерно за имотния пазар в България е разделението му на "две скорости". Според анализа на Ганев само седем града в страната реализират сериозен обем от сделки, като те формират над 50 процента от цялата търговия с имоти при наличието на 260 общини.

Русе попада в тази елитна група, заедно със София, Пловдив, Варна, Бургас, Несебър и Стара Загора. В тези големи населени места средните цени надхвърлят 1400 евро за квадратен метър. За сравнение, в градове като Габрово и Смолян сделки се сключват и под 1000 евро на квадрат.

Еврозоната и строителството

Строителството в големите градове бележи спад, което според икономиста е предпазна мярка на предприемачите заради предстоящото въвеждане на еврото. Липсата на нова жилищна продукция обаче създава натиск на пазара и води до покачване на цените.

"Не очаквам трусове в имотния сектор след въвеждането на новата валута", прогнозира Ганев.

Той обаче допуска, че е възможно предварително авансово закупване на имоти сега, което може да доведе до спад в обема на сделките през първите месеци на 2026 година. Очакванията са да се запази интересът към имоти в малките населени места близо до големите градове – тенденция, която се засили по време на пандемията.

