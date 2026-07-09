Всичко побеля от градушка във Великотърновско

Кадър Фб, Метео Балканс

"Всичко се белее от градушката в с. Козаревец обл. В. Търново", предава Метео Балканс.

Сбъднаха се прогнозите за гръмотевични бури, силни ветрове и дори градушки в Югоизточна и Североизточна България. Макар и на изолирани места, имахме данни за паднали градушки и силни пориви на вятъра. През следващите часове тези бури ще преминат през страната, а към края на деня времето постепенно ще се стабилизира.

Към 19:20 ч. силна буря връхлита Елхово, като се очакват материални щети. За съжаление, тя вероятно ще нанесе сериозни поражения на земеделската продукция в района. Към този момент буря преминава и над Шумен, като се очаква да достигне Варна в рамките на следващите два часа.

За днес издадохме предупреждение от ниво 2 за гръмотевични бури.

Силна лятна буря премина през Стара Загора днес следобед. Силният вятър е повалил дървета, а обилният дъжд е наводнил улици в града. Улица „Гурко“ при пресечката с „Парчевич“ е затворена заради паднало дърво, а скъсани участъци от контактната мрежа са нарушили тролейбусния транспорт.

Бурята е продължила около 10-15 минути, но е нанесла сериозни щети.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров съобщи, че на този етап има 8 паднали дървета. Улица „Гурко“ при пресечката с „Парчевич“ е затворена, защото на платното има паднало дърво. Има и скъсани участъци от контактната мрежа на тролейбусния транспорт.

„Всички сигнали се обработват. Ще има цяла нощ дежурни, които ще отстраняват последствията от бурята“, съобщи кметът на Стара Загора.

Междувременно от Meteo Balkans показаха кадри край Гълъбово, които са много зрелищни.

Редактор "Екип на Петел",

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