Всичко за помощите за родители през 2025 г.

Родителството е свързано с хиляди приятни емоции, но разходите по отглеждане на деца са изключително сериозни. Ето какви са условията и размерите на помощи за отглеждане на деца в България през 2025 г.

Бременност

225 лева еднократна помощ при бременност могат да получат семейства със среден месечен доход на човек до 860 лв. Този доход се изчислява като всички доходи за месеца на всички членове на семейството се съберат и разделят на броя на членовете, информира Дарик.

Раждане

Имате право на еднократна помощ за раждане на живо дете, като това не зависи от доходите на семейството Ви.

Еднократната помощ се отпуска на майката, но при невъзможност да бъде получена от нея (например при тежко заболяване, смърт и т.н.) се изплаща на друг законен представител на детето – например на бащата.

Ето какви са сумите за 2025 г.:

за първо дете – 375 лв.;

за второ дете – 900 лв.;

за трето дете – 450 лв.;

за четвърто и всяко следващо дете – 300 лв.

Ако родите близнаци и единият от тях е ваше второ дете, помощта за всеки близнак е в размера за второ дете.

Допълнителна еднократна помощ в размер на 100 лв. Ви се полага за дете, което страда от трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст на детето. За отпускането на помощ за дете с трайно увреждане трябва да се подаде ново заявление, след като инвалидизирането е установено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Отглеждане на дете

Полага ви се отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.

► 50 лв. за едно дете;

► 110 лв. за две деца;

► 165 лв. за три деца;

► 175 лв. за четири деца.

Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, се предоставят на семействата, които имат средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в Закона за държавния бюджет на България за съответната година, но не по-малък от предходната година, и живеят постоянно в страната.

Помощите се предоставят при двоен доходен критерий, в зависимост от който се определя и размерът на помощта.

Майки-студентки

Майка студентка има право на еднократна помощ за отглеждане на дете независимо от доходите на семейството, при условие че:

Живее с детето си в страната и детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Майката (осиновителката) е записана като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето във висше училище, получило акредитация и създадено при условията и по реда на Закона за висшето образование, не е осигурена и не получава обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на Кодекса за социално осигуряване.

Данъчно облекчение

Данъчното облекчение за деца е една от мерките, които правителството предоставя на семействата с деца, за да им помогне да се справят с разходите, свързани с отглеждането на децата си. Това облекчение се предоставя на родителите, които имат деца под определена възраст и изпълняват определени условия.

Каква сума ще получат родителите?

Тя се определя в зависимост от облагаемите доходи на родителите за миналата година. Те ще получат съответно:

до 600 лв. за едно дете,

до 1200 лв. за две,

до 1800 лв. за три и повече деца.

За отглеждане на едно дете с увреждания сумата за получаване е до 1200 лв.

Кой може да използва облекчението?

От данъчно облекчение може да се възползват всеки родител, който не е лишен от родителски права – при условие, че детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество, както и всеки настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство.

Деца с увреждания

Размерът на месечната помощ за семейства за отглеждане на дете с трайно увреждане независимо от доходите е, както следва:

за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 1 180 лв.;

за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или

степен на трайно намалена работоспособност – 570 лв.;

за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или

степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.

Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно

увреждане от професионални приемни семейства е, както следва:

за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане

или степен на трайно намалена работоспособност – 620 лв.;

за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или

степен на трайно намалена работоспособност – 530 лв.;

За дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или

степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.

Как се получават помощите?

Помощите за отпускат от Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес. За да кандидатствате е необходимо да попълните молба-декларация и да предоставите необходимите документи.

Отказ

Ако Ви бъде отказано отпускането на еднократната помощ, имате право да обжалвате този отказ пред административния съд в рамките на 14 дни от датата, на която Ви е съобщен отказът.

