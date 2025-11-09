Всичко започна с дискомфорт в корема и кръста, Митко има нужда от помощ

Снимка Нова ТВ

55-годишният Димитър Колев се нуждае от помощ в битката си с тумора.

Историята на Митко разказва неговата дъщеря. Всичко започнало с болки и дискомфорт в корема и кръста. Митко търсил помощ от различни специалисти в Добрич и Варна, направил множество изследвания, но дълго време бил без диагноза. Състоянието му се влошавало и след нова серия от изследвания и скенер дошла най-страшната новина - тумор на дебелото черво с метастази в черния дроб и стомаха, разказва Нова ТВ.

Семейството потърсило първо помощ в България, а после и в Турция. Там след нови изследвания - пет скенер, ЯМР и колоноскопия, поставят точна диагноза и започват таргетна химиотерапия, която вече дава резултати.

„За първи път от месеци имаме надежда. Но лечението е дълго, скъпо и непосилно за нашето семейство. Само първите етапи на терапията до сега ни струваха десетки хиляди евро, а предстоят още процедури и лекарства, които са жизненоважни за него", разказва дъщерята на Митко.

Ако искате да помогнете на Димитър Колев, може да го направите чрез платформата pavelandreev.org

