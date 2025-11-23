Снимка: Пиксабей

Всяко шесто дете в България няма достъп до детски книги. По тази причина в навечерието на Коледа от Национална мрежа за децата започват за шести пореден път кампания „Едно дете чака магия! Стани магьосник – подари му книга!”. Целта на инициативата е да се помогне на подрастващи в неравностойно положение, съобщава Нова телевизия.

Тази година в списъка влизат 6500 деца, включително и такива със специални нужди. На сайта на кампанията всеки, който желае, може да избере дете от списъка и посочената от него книга и да я купи.

Книгата трябва да бъде изпратена до избраното дете до 14 декември, когато е последният срок.

„Призивът ни към хората е да изберат едно или повече желания на дете за книга. Ще видите имаме всякакви. Те са събрани от деца от цялата страна. Всеки, който иска да бъде магьосник, може да влезе на сайта, където са събрани желанията на децата от цялата страна”, заяви Мария Брестничка от Националната мрежа за децата.

