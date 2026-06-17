Втора жертва на тежката катастрофа край Якоруда, трима са ранени

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Две са вече жертвите на тежката катастрофа, която стана на 16 юни около 14:30 часа на път II-84 в между селата Черна Места и Аврамово.

Двама души загинаха, а трима са ранени, след челна катастрофа край Аврамово. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград, предаде "Дарик".

По данни на полицията на 16 юни около 14:30 часа на път II-84 в между селата Черна Места и Аврамово, товарен автомобил „Фолксваген Транспортер“ с прикачено ремарке, управляван от 44-годишен мъж от село Мосомище, на десен завой е навлязъл частично в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 45-годишен мъж от село Конарско.

При инцидента са загинали водачът на лекия автомобил и 56-годишна пътничка от село Смолево в него.

Пострадали са три жени, пътуващи в лекия автомобил „Опел“, като 23-годишна е с гръдни травми, фрактура на раменни кости и фрактура на гръбначен прешлен, 52-годишна е с фрактура на раменна кост и предмишница, а 55-годишна е с фрактура на бедрото.

На водача на товарния автомобил са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. За случая е уведомена ОП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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