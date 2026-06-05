Втора жертва след катастрофата с автобус в София

Снимка Пиксабей

Втора жертва на катастрофата при обърналия се автобус на "Челопешко шосе" в София.

След политравма 31-годишен мъж е починал в ИСУЛ.

В болницата са настанени и две 15-годишни деца без опасност за живота, както и 51-годишният шофьор, предаде БНТ.

Общо петима са хоспитализираните в ИСУЛ, пише novini.bg.

Министерство на здравеопазването (МЗ) оказва пълно съдействие на екипите за спешна медицинска помощ заради тежката катастрофа на "Челопешко шосе".

Общо 10 линейки се отзоваха на мястото на сериозния пътен инцидент на "Челопешко шосе" по-рано тази вечер. Към момента са хоспитализирани 8 пострадали, които са разпределени в столичните лечебни заведения:

УМБАЛ „Св. Анна“ – 3-ма пациенти

УМБАЛСМ „Пирогов“ – 1 пациент

ВМА – 2-ма пациенти

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ – 2-ма пациенти

Два от спешните екипи остават на мястото на инцидента в готовност за реакция.

Министерството на здравеопазването следи ситуацията, като координира действията си с ЦСМП и приемащите лечебни заведения и осигурява пълна подкрепа на медицинските екипи. Призоваваме всички шофьори в района да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на Пътна полиция!

Министерството на здравеопазването апелира за отговорно поведение на пътя и разумно шофиране, за да се избягват подобни тежки инциденти.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!