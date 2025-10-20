Втората по-големина държава от СССР става център в глобалната мрежа на Google Cloud

Пиксабей

Центърът за данни Akashi ще бъде домакин на инфраструктурата на Google Cloud – важен етап в дигиталната трансформация на Казахстан. В интервю за Kazinform, главният изпълнителен директор Владислав Минкевич отбеляза, че това сътрудничество ще подобри скоростта и надеждността на дигиталните услуги и ще позиционира Казахстан като регионален лидер в облачните технологии, предаде Факти.

Какви технически и организационни критерии трябваше да бъдат изпълнени, за да привлечете партньор като Google?

За да привлече Google, Akashi трябваше да отговаря на най-строгите международни стандарти. Първоначално проектирахме центъра за данни да отговаря на стандартите Tier IV – най-високото ниво на сигурност в света. Тази инфраструктура гарантира пълна ревизия за всички системи: дори в случай на прекъсване на захранването, повреда на оборудването или бедствие, операциите няма да бъдат прекъснати.

Първият модул, който ще пуснем в експлоатация през първото тримесечие на 2026 г., е проектиран да побере хиляди стелажи и независими захранвания. Освен това беше създадена цялостна система за сигурност: многостепенен физически контрол, електронен достъп, 24/7 мониторинг и прозрачни оперативни процедури. Логистиката също изигра ключова роля – лесен достъп до обекта и рационализирани процеси на поддръжка. Всичко това ни позволи да отговорим на критериите, които Google изисква от своите глобални партньори.

Ще бъде ли центърът напълно интегриран в глобалната екосистема на Google Cloud или услугите ще бъдат частично локализирани?

Моделът на Google Cloud е т.нар. „разпределен облак“. В тази архитектура някои услуги се стартират и поддържат локално, което осигурява ниска латентност и отговаря на изискванията за съхранение на данни в страната. В същото време центърът в Казахстан ще остане част от единната глобална система на Google: потребителите ще получат всички възможности на екосистемата и глобалната равнина за управление. По този начин Казахстан едновременно ще се възползва от локализация и пълна интеграция с глобалните облачни услуги.

Какви конкретни ползи ще получат казахстанските компании след стартирането на възела на Google Cloud?

За бизнеса стартирането на локален център означава преди всичко бързина и надеждност. Компаниите ще могат да обработват данни в страната, което ще улесни спазването на всички регулаторни изисквания. Времето за реакция на услугите ще бъде значително намалено, което е особено важно за финансовите институции, телекомуникациите, медиите и тези, които работят с големи масиви от данни. Локалните канали за поддръжка и комуникация ще позволят по-бърза интеграция на облачни услуги и разрешаване на възникващи проблеми, без да се прибягва до услугите на чуждестранни офиси.

С колко ще се намали латентността на данните и в кои области е това особено важно?

Когато данните се обработват в отдалечени региони, като Европа, латентността може да бъде едва десетки милисекунди. Макар че това може да не изглежда много, подобни забавяния са критични за онлайн банкирането, търговските системи, стрийминга на видео или мултиплейър игрите. Хостингът на възел в Казахстан значително ще намали тези забавяния. Това означава, че транзакциите ще бъдат по-бързи, видео разговорите ще бъдат по-стабилни, стрийминга на видео ще бъде без буфериране, а индустриалните IoT системи ще могат да работят почти в реално време.

Можем ли да гарантираме, че данните на казахстанските потребители няма да напуснат страната?

Готови сме да предложим решения, при които данните ще се съхраняват и обработват изключително в Република Казахстан. Разполагаме с инфраструктура, енергия и необходимите протоколи за контрол на достъпа. Окончателното решение зависи от политиките на Google Cloud и архитектурата на конкретните услуги, но сме създали всички необходими условия, за да гарантираме, че локализацията на данните е възможна и отговаря на законовите изисквания.

Какви нови услуги на Google Cloud ще станат достъпни след стартирането на възела в Казахстан?

Стартирането на възела в Астана ще ускори производителността на редица услуги на Google Cloud. Те включват корпоративни приложения, инструменти за анализ и изкуствен интелект, както и локални кешове за съдържание, което ще направи стрийминг и медийни услуги по-бързи и по-стабилни. Освен това ще станат достъпни облачни функции, изискващи локално изпълнение и ниска латентност.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!