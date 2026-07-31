Втори американски военен самолет кацна на авиобаза "Безмер"

Кадър бТВ, архив

Втори американски военен самолет е кацнал на авиобаза "Безмер", съобщиха за БТА от Министерството на отбраната. По-рано днес първият от осемте, за които държавата ни е дала разрешение, пристигна в базата.

Както БТА предаде, на 22 юли Народното събрание разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, и разполагането им в авиационна база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

Миналата седмица жители на село Безмер, областния град Ямбол и близки населени места излязоха на протест срещу разполагането на американски самолети. Хората се събраха на пътя, свързващ селото с военното летище. На място беше и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който каза за БТА, че е там, за да разяснява на хората за взетото от правителството и от Народното събрание решение. По-рано същия ден министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов бяха в Областната администрация на Ямбол, за да разговарят с кметове на общини и населени места от региона.

Министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря по телефона вчера с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи. Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в България министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, съобщиха от пресцентъра на министерството. По-късно официалната иранска новинарска агенция ИРНА предаде, че министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи е заявил, че всяка страна, която участва по какъвто и да е начин в извършването на военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за нейните последици.

По-рано тази седмица премиерът Румен Радев заяви, че Иран разбира много добре, че американските самолети на авиобаза „Безмер” не са в никакъв случай за бойни мисии. С Иран имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, на взаимно доверие и приятелство, каза още премиерът.

Редактор "Екип на Петел",

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