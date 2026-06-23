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Втори блок на ТЕЦ "Бобов дол" вече работи

23.06.2026 / 17:53 0

Снимка: Булфото

ТЕЦ "Бобов дол" пусна спрения през май с принудителна административна мярка от МОСВ заради изпускани вредни емисии втори блок на централата - макар че самата мярка не е отменена от страна на екоминистерството. Очевидно направените предписания са изпълнени.

До дни в ТЕЦ-а ще заработи още един блок, където последните седмици се отстранява авария.  

Централата не работи повече от седмица, нямаше никакво производство на електроенергия денонощия наред, след като единият от блоковете е в цялостен ремонт, който трябва да приключи през септември, а в трети блок възникна авария, припомня БНР.

Мощността на всеки един от блоковете е 210 мегавата. 

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