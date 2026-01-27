Втори ден БНБ е "под обсада" за колекционерска монета в евро с трамвай

Булфото

Втори ден десетки българи обсаждат главния вход на Централната банка с надеждата да се сдобият с първата юбилейна монета в евро.

Най-нетърпеливите граждани са дошли тук преди 06.00 часа сутринта. Съставен е списък, където всеки се записва с две имена и следи за своя номер. Към 06.45 вече има 23 записани, които дори проливният дъжд не спря, предаде БГНЕС.

Към 08.00 часа на опашката са около стотина души. Последна поименна проверка преди да отворят касите в 08.30 часа.

Гражданите се подреждат в редица и първите трима влизат в БНБ. След около десетина минути излиза първата щастливка - усмихната жена на средна възраст. Човекът със списъка шеговито ободрява опашката: „Ето и първият, моля за аплодисменти!”. Хората се засмиват и шушукат, че днес върви по-бързо, макар да са още в началото на един дълъг ден.

Юбилейните монети на БНБ през последните 8-9 години предизвикват голям ажиотаж. Началото може би бе поставено с монетата, отсечена през 2018 г. за българското председателство на ЕС.

Монетата за трамвайния транспорт е желана от колекционерите заради това, че е първата в евро. Малко хора знаят, че София е една от първите столици в Европа с трамваи, дори преди Лондон, припомня медията.

