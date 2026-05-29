Втори ден ТЕЦ "Бобов дол" не работи
Снимка: Булфото
Втори ден ТЕЦ "Бобов дол" не работи. Централата спря на 27-ми май заради наложената от РИОСВ принудителна административна мярка. Отстранява се авария по единствения блок, който би трябвало да работи, каза изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев.
Живеещите в близките села Големо село, Шатрово, Баланово, гадаят за причините централата да не работи, но коментират, че районът е чист, посочва БНР. Няма нищо качено и на сайта на дружеството, нито на сайта на общината в Бобов дол.
Изпълнителният директор инж. Чавдар Стойнев за ситуацията от тази сутрин:
"Единият котел ни е в ремонт, другият е с ПАМ, третият е в авария. Няма какво да се пусне. Това ще бъде, докато ни вдигнат ПАМ-а, принудителната административна мярка, но хората са тук. Работи се усилено по отстраняване на забележките по ПАМ-а, плюс аварията на трети блок. Общо взето всичкият наличен персонал е включен, плюс външни фирми".
