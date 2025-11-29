Втори ден села в община Ардино са откъснати от света - бедственото положение остава в сила
Втори ден шест села в община Ардино са откъснати от света заради залят от река Арда железобетонен мост, който е единствената пътна връзка.
Според кмета на село Русалско ситуацията е спокойна и няма хора, нуждаещи се от медицинска помощ.
Мостът e част от републикански път. Изграден е на един от бродовете на Арда преди повече от 50 години.
При проливни валежи и обилно снеготопене реката залива бетонното съоръжение.
Кметът на Ардино Изет Шабан каза, че неведнъж е настоявал пред Пътната агенция там да се построи нов мост.
Обявеното в района бедствено положение остава в сила до нормализиране на метеорологичната обстановка.
Движението на автомобили в критичния участък е забранено, предаде БНТ.
