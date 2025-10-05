Втори играч на "Спартак" извикан в България U21 за квалификациите с Португалия и Чехия

Снимка: Фейсбук

Втори играч на "Спартак" е повикан в националния ни отбор до 21 години. Дамян Йорданов ще се присъедини към съотборника си Цветослав Маринов за европейските квалификации с Португалия и Чехия.

В групата са и двама от талантите на Черно море - Георги Лазаров и Николай Златев.

Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за двете европейски квалификации.

На "мореплавателите" гостуваме в петък - 10 октомври, от 21:30 ч. българско време в Портимао, съобщават от БФС.

Домакинският двубой с Чехия е насрочен за 14 октомври, вторник, от 19:00 ч. на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.

Мачовете ще се излъчват пряко по Diema Sport.

Списък с повиканите футболисти:

Вратари:

Пламен Андреев - Расинг Сантандер

Александър Андреев - Жирона

Велизар-Илия Илиев - Аудаче Чериньола

Защитници:

Мартин Георгиев - Славия

Теодор Иванов - ЦСКА

Кубрат Йонашчъ - Септември

Михаил Полендаков - Шефилд Юнайтед

Димитър Папазов - Болоня

Симеон Василев - Септември

Викторио Вълков - Берое

Тодор Павлов - Локомотив Пд.

Антон Иванов - Добруджа

Полузащитници:

Петко Панайотов - ЦСКА

Цветослав Маринов - Спартак Вн.

Асен Митков - Левски

Антоан Стоянов - Ботев Вр.



Нападатели:

Георги Лазаров - Черно Море

Никола Илиев - Ботев Пд.

Кристиян Балов - Славия

Борислав Рупанов - Левски

Роберто Райчев - Славия

Николай Златев - Черно Море

Борис Димитров - Монтана

