Втори играч на "Спартак" извикан в България U21 за квалификациите с Португалия и Чехия
Снимка: Фейсбук
Втори играч на "Спартак" е повикан в националния ни отбор до 21 години. Дамян Йорданов ще се присъедини към съотборника си Цветослав Маринов за европейските квалификации с Португалия и Чехия.
В групата са и двама от талантите на Черно море - Георги Лазаров и Николай Златев.
Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за двете европейски квалификации.
На "мореплавателите" гостуваме в петък - 10 октомври, от 21:30 ч. българско време в Портимао, съобщават от БФС.
Домакинският двубой с Чехия е насрочен за 14 октомври, вторник, от 19:00 ч. на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.
Мачовете ще се излъчват пряко по Diema Sport.
Списък с повиканите футболисти:
Вратари:
Пламен Андреев - Расинг Сантандер
Александър Андреев - Жирона
Велизар-Илия Илиев - Аудаче Чериньола
Защитници:
Мартин Георгиев - Славия
Теодор Иванов - ЦСКА
Кубрат Йонашчъ - Септември
Михаил Полендаков - Шефилд Юнайтед
Димитър Папазов - Болоня
Симеон Василев - Септември
Викторио Вълков - Берое
Тодор Павлов - Локомотив Пд.
Антон Иванов - Добруджа
Полузащитници:
Петко Панайотов - ЦСКА
Цветослав Маринов - Спартак Вн.
Асен Митков - Левски
Антоан Стоянов - Ботев Вр.
Нападатели:
Георги Лазаров - Черно Море
Никола Илиев - Ботев Пд.
Кристиян Балов - Славия
Борислав Рупанов - Левски
Роберто Райчев - Славия
Николай Златев - Черно Море
Борис Димитров - Монтана
