Втори линеен ускорител е в действие в онкоболницата във Варна

Снимка СБАЛОЗ Варна

Втори линеен ускорител вече е монтиран в Специализираната болница за онкологични заболявания във Варна. Той е предоставен от Министерството на здравеопазването като финансирането е осигурено по Плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от лечебното заведение, пише moreto.net.



Бункерът за новия апарат, който е позициониран на територията на стационара на болницата в кв. „Аспарухово“, както и нова сграда за нуждите на цялото отделение по лъчетерапия, се финансират от общинския бюджет. Целият проект е на стойност близо 7,9 евро, от които 64 423 евро е собственото финансиране от страна на болницата – за проектиране, строителен и авторски надзор. Безвъзмездното предоставяне от Министерството на здравеопазването на линеен ускорител, осигурен със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, е на стойност над 3 млн. евро.



Въвеждането на втория апарат е води до разширяване на капацитета на цялото лъчелечебно звено, отбелязват от онкоболницата.



Линейният ускорител е съвременен, последен клас, използван за високопрецизна радиотерапия и радиохирургия. Системата е снабдена с образно насочване (IGRT) преди всяка процедура за прецизно позициониране и точно доставяне на лечебната доза и 4D образна верификация преди и по време на лечението, което позволява непрекъснат контрол върху позицията на тумора и максимално щадене на околните здрави тъкани. Високите дозови мощности позволяват значително по-кратки лечебни сесии, което подобрява комфорта на пациента и намалява вероятността за движение по време на облъчването.



Радиохирургията е високопрецизен метод на лъчелечение, при който висока доза йонизиращо лъчение се насочва към тумор или друга патологична зона с изключителна точност. Въпреки наименованието си, не се извършва хирургична интервенция – липсва упойка или разрез. Терминът „радиохирургия“ се използва, защото ефектът върху тумора е сравним с този на хирургичното отстраняване, но се постига по неинвазивен път.



Редактор "Екип на Петел",

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