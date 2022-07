Снимка Pixabay

Докато растежът на депозитите се забавя, при лихвите се запазва тенденцията да вървят бавно нагоре. След като години наред те намаляваха, клоняха към нула и дори стигнаха отрицателни нива, през последните месеци трендът, макар и бавно, започна да се обръща. Май 2022 г. е вторият пореден месец, в който се отчита повишение на средния лихвен процент, пише standartnews.com.

За петия месец на годината повишението по влоговете в левове е с 0.02 пр. п. до 0.12%, а по тези в евро – с 0.03 пр. п. до 0.11%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00%.

Лихвите по влогове, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, се запазват на нива от 0.13% и 0.18%, показват данните на БНБ.

Хората продължават да влагат парите си по спестовни сметки. Обемът на новите депозити в левове нараства с 12% (11.5 млн. лв.) до 107.3 млн. лв., а по тези в евро спада с 10.6% (8.6 млн. лв.) до 73.2 млн. лв.

В същото време при домакинствата се запазва тенденцията към забавяне на растежа на депозитите заради намаляването на реалния разполагаем доход в резултат от ускоряването на инфлацията. Заради нулевите лихви и високите такси на банките за поддържане на сметки, много хора потърсиха алтернативни варианти за инвестиране на своите спестявания, за да се запази стойността им, се посочва в тримесечното издание на БНБ „Икономически преглед“.

Πpи фиpмитe дeпoзититe и в лeвoвe, и в eвpo ocтaвaт в oтpицaтeлнaтa зoнa. Πpeз мaй в cpaвнeниe c aпpил 2022 г. cpeдният лиxвeн пpoцeнт пo дeпoзититe c дoгoвopeн мaтypитeт (ДДM) в лeвoвe ce пoнижaвa c 0.05 пp. п. дo -0.54%, a пo тeзи в eвpo - c 0.11 пp. п. дo -0.17%. Cpeднитe лиxвeни пpoцeнти пo oвъpнaйт дeпoзититe в лeвoвe и в eвpo cпaдaт c 0.01 пp. п. дo -0.01%., ce ĸaзвa в cъoбщeниeтo нa БHБ.

За разлика от спестяванията, лихвите по кредитите за домакинствата продължават да се понижават. През май 2022 г. средният лихвен процент по потребителските заеми спада с 0.03 пр. п. до 7.81%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.01 пр. п. 8.28%.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава с 0.03 пр. п. до 2.54%, а ГПР – с 0.04 пр. п. до 2.78%. Понижава се и лихвата по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, с 0.02 пр. п. до 20.43%.

Българите теглят повече потребителски кредити, като техният обем нараства с 2.8% (18.9 млн. лв.) до 704.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 4.8% (4.8 млн. лв.) до 105.5 млн. лв.

При жилищните кредити обаче има спад с 2.8% (14.7 млн. лв.) до 512.4 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 10.6% (16.5 млн. лв.) до 139.7 млн. лв.

При тъpгoвcĸите дpyжecтвa cpeдният лиxвeн пpoцeнт пo ĸpeдититe дo 1 млн. eвpo, дoгoвopeни в лeвoвe, ce зaпaзвa нa нивo oт 2.87%, a пo тeзи нaд 1 млн. eвpo нaмaлявa c 0.21 пp. п. дo 1.96% пpeз мaй 2022 г.





