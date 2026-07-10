Втори обвиняем за убийството на трима души в Угърчин

Кадър Фб, Убитата Даниела Левчева

По случая с трима убити в жилище в Угърчин беше привлечен втори обвиняем. Освен двамата загинали в самото жилище, трета жертва е 15-годишно момиче, което почина от нараняванията си, след като скочи от терасата на жилището, където е извършено престъплението, съобщават от Окръжния съд в Ловеч, съобщи Блиц.

На А. В. А. е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, като е привлечен като обвиняем на 24 юни за това, че е умъртвил трима души, както и че е държал огнестрелни оръжия и боеприпаси без необходимото разрешение.

Съдът е приел за налице основанията, предвидени в НПК - съпричастност към престъпленията, за които мъжът е привлечен като обвиняем, както и реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.

Определението подлежи на обжалване или протест в 3-дневен срок пред Апелативния съд във Велико Търново.

Редактор "Екип на Петел",

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