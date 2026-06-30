Втори опит за старт на делото срещу кмета на Варна

Снимка Булфото

Втори опит за ход на делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бизнесмена Ивайло Маринов и началника на канцеларията на кмета Антоанета Петрова.

Петимата са обвинени за общо 12 престъпления. Благомир Коцев ще отговаря за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда, пише Нова.

Според прокуратурата те са искали около 6% от парите за обществени поръчки да им бъдат връщани, като има съмнения, че част от сумите са отивали в партийната каса на формацията, издигнала Коцев, пише novini.bg.

Делото беше спряно веднъж заради кандидат-депутатските имунитети на Кателиев и Стефанов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!