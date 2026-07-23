Втори сръбски гражданин почина след катастрофата на пътя Симитли - Кресна

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Втори сръбски гражданин е починала свед катастрофата на пътя Симитли – Кресна в района на симитлийското село Черниче. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Както "Петел" писа, по данни на полицията пътният инцидент е станал между два товарни автомобила и един лек автомобил. Първо в болницата почина сръбска гражданка, а по-късно от полицията съобщиха, че в болницата е починал и пострадалият 53-годишен мъж от Сърбия, пътувал с нея автомобила.

От полицията посочиха още, че лекият автомобил, който се е движил в посока Благоевград, е навлязъл в насрещната лента за движение и се е ударил в товарните автомобили, пише novini.bg.

Движението в района при 380-и км по път I-1 Симитли – Кресна продължава да се осъществява двупосочно в едната пътна лента и да се регулира от полицейски служители, допълниха от Областната дирекция на МВР.

Редактор "Екип на Петел",

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