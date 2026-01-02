Втори трус в Благоевградско в рамките на часове

снимка БАН

Второ земетресение е регистрирано в 17:52 часа днес в района на Благоевград, се посочва на официалния сайт на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (НИГГГ – БАН). Земетресението е с магнитуд 3,4 по скалата на Рихтер и е с дълбочина 16 км.

По-рано днес в района на Симитли бе регистрирано земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер. Епицентърът е на 15 км от Благоевград, на 40 км от Сандански и на 80 км от София. Земетресението е регистрирано на отстояние близо 14 км от град Симитли, предаде бТВ.

