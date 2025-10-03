Втори циклон помита България на 7 и 8 октгомври

Булфото

След опустошителните дъждове, които наводниха Черноморието и особено района на Свети Влас, България може да бъде изправена пред ново природно изпитание. От Meteo Balkans предупреждават, че в периода 7–8 октомври страната ще попадне под влиянието на втори мощен циклон.

При предишната стихия за по-малко от 48 часа падна количество дъжд, равно на месечната норма, което доведе до масови наводнения, евакуации и щети за милиони левове. Докато водата все още се оттича от улиците и домовете в пострадалите региони, прогнозата вещае нови проливни валежи и риск от повторни бедствия.

Синоптиците съветват гражданите да следят редовно прогнозите и официалните съобщения на институциите, тъй като ситуацията може да се усложни бързо.

Метеоролозите предупреждават, че още един средиземноморски циклон ще достигне Балканите в периода 6–8 октомври. Очакванията са за интензивни валежи в Източна и Южна България. Очакват се наводнения по крайбрежието – особено в зони, вече засегнати от първия потоп, свлачища по Черноморието и в планините, където почвата е преовлажнена. Във високите планини снегът се очаква да е мокър, което може да предизвика нови водосборни вълни при снеготопене.

Според прогнозите на нашите синоптици, Черноморието и Югоизточна България остават най-уязвими. В Централна и Източна България също се очакват обилни валежи, а в планините – комбинирано натоварване от дъжд и сняг.

Поредицата от силни валежи и наводнения е сигнал за уязвимостта на българското Черноморие към климатичните промени. Липсата на достатъчно отводнителна инфраструктура и застрояването в низини изострят щетите. Експертите предупреждават, че подобни явления ще стават все по-чести, а подготовката – ключов фактор за намаляване на риска.

