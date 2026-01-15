Вторият пострадал при срутването на хале в София е транспортиран към "Пирогов"

Снимка: Булфото

Вторият пострадал при срутването на хале в София - мъж на 51 години, е транспортиран към УБАЛСМ "Пирогов", съобщиха за БТА от Центъра за Спешна медицинска помощ - София.

Мъжът е с рана на предмишницата. На мястото на инцидента е изпратена трета линейка, която до откара ранения до болничното заведение. Първоначално мъжът е отказал да бъде прегледан.

На мястото на инцидента има екипи на полицията и Спешна помощ. Движението в района не е затруднено.

