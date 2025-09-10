Втородивизионният Уотфорд ще носи специален юбилеен екип в чест на Eлтън Джон

Кадър Youtube

Английският втородивизионен клуб Уотфорд ще носи специални фланелки в чест на 50-ата годишнина от деня, в който глобалната поп икона стана президент на отбора, съобщава агенция Ройтерс, цитирана от БТА. Това ще се случи в предстоящия мач срещу Блекбърн Роувърс в събота.

Дизайнът на синята фланелка, която ще бъде носена само веднъж, е вдъхновен от обложката на албума на Елтън Джон "Диаманти". Емблемата на отбора ще бъде поставена именно в диамант, а на гърба ще бъдат бродирани думите "Колко е прекрасен животът, когато ти си на този свят". Елтън Джон използва фразата в песента си от 1970 "Твоята песен".

На фланелката ще бъде бродирана и клубната емблема на Уотфорд от 1976, когато Елтън Джон зае поста.

Поп иконата, като почетен президент, бе част от управата в похода от четвърта дивизия до второто място в елита през 1983. През следващата година Уотфорд игра и финал за Купата на ФА.

Преди две седмици втородивизионният тим привлече бившия защитник на Левски - Жереми Петрис, който може да запише дебютния си мач именно със синята фланелка. По традиция Уотфорд носи жълто, червено и черно.

