Второто балканско издание на фестивала "Пиктоплазма" започва във Варна

Второто балканско издание на световния фестивал за съвременно изкуство и дизайн „Пиктоплазма“ ще проведе във Варна от 20 до 22 септември. В цветния форум, който тази година е с разширена и обогатена програма, ще вземат участие илюстратори, аниматори, графити артисти и визуални разказвачи от Балканския полуостров, съобщиха от общинската пресслужба.

Pictoplasma е създадена преди повече от две десетилетия в Берлин като събитие за съвременното изкуство, дизайн, илюстрация, анимация и визуални истории, с идеята да се премине отвъд традиционните персонажи и да се създаде един нов визуален речник на герои - от илюстрация до анимация, от гейм и интерактивен дизайн до уърбан и графични изкуства. Фокусът на събитието е самостоятелното и независимо съществуване на персонажите в техния личен образ, създаден от различните артисти. Организатор на форума във Варна е Сдружение StandArt, с подкрепата на Pictoplasma и Фонд „Култура“ на Община Варна.

В програмата на Pictoplasma x Balkans, която включва изложба, анимационни прожекции, дизайн базар, пътуваща работилница на колела и др., ще вземат участие артисти от 8 държави региона, включително България – всеки звезда сам по себе си в своето поле на творчество. Сред тях са аниматори, илюстратори, графити артисти, дизайнери на килими и др. Творческите работилници са поверени на 8 лектори от България, Румъния, Гърция, Сърбия, Словакия, Хърватска, Турция и Македония.

Ден преди официалното откриване на фестивала, на 19 септември, регистрираните участници ще могат да се включат в специално организираната пътуваща работилница на колела, където ще имат възможност да творят в движение и да създадат нещо уникално на път за Варна.

На 20 септември ЖП гарата в морската столица ще се превърне в сцена на голямата изложба в рамките на „Пиктоплазма“. На нея ще бъде представена международна селекция от творбите и идеите на 100 участници от 35 държави, избрани на конкурсен принцип от 4-членно жури. Броят на творците също не е случаен, той бележи възрастта на варненската железопътна гара.

Форумът предвижда още дизайн базар с творчески работилници на 22 септември в двора на Регионалния исторически музей във Варна, артистични беседи с 16 международни участници в популярния японски метод „Печа Куча 20×20“ - опростен формат за презентиране, в който презентаторът разполага с 20 слайда, всеки от които се показва за точно 20 секунди. Със съдействието на Община Варна по време на „Пиктоплазма“ артистите Драш (Северна Македония) и Мартина Пукова от Словакия ще изрисуват с графити една от страните на сградата на ОУ „Св. Климент Охридски“. В края на събитието е предвидена прожекция, на която ще бъде показано най-доброто от тазгодишното издание на Pictoplasma в Берлин.

Осемте изключителни артисти-лектори от балканския регион са част от поколението, което със своето изкуство променя традиционните представи за визуалните герои на нашето време. Българската звезда в тази селекция е Точка (Tochka) – илюстратор, който пренася своя ярък, жив и закачлив стил от хартия върху сгради, фасади, мода. За „Пиктоплазма” от Румъния пристига Меган Доминеску - известна с изкуството си върху плетиво и текстил, за да превърне абсурда на ежедневието в поетични и хумористични сцени. Международната звезда в програмата Мартина Паукoва е от Словакия - илюстратор, работещ в Берлин. Има колаборации с Google, Apple, The New Yorker и The Economist. Нейна запазена марка са смелите цветове и векторни композиции.

Хърватската художничка Хана Тинтор ще представи своето изкуство, което се отличава с веселите си образи, вдъхновени от малките жестове и разговори в ежедневието. Гръцкото студио Од Блийт (Odd Bleat) ще покаже създаването на своите визуални вселени, където анимацията и моушън дизайнът се срещат с пъстрота и въображение. Ваня Викало (Linnch) е представител на Сърбия, а в неговото портфолио има проекти за Kanye West, FKA Twigs, Coca-Cola и Bob Marley. Работата му е смесица между анимация, графичен дизайн и улично изкуство, а изложбите му обикалят Европа успешно. Балканската линия включва и турския артист Мурат Палта, който вплита по невероятен начин в своето изкуство мотиви от османската миниатюра в историите на поп културата – от Star Wars до Kill Bill, създавайки ироничен сблъсък между Изтока и Запада. От съседна Република Северна Македония специално за „Пиктоплазма“ се включва с автентичния си почерк и експресивен стил и многоликият Драш – илюстратор, графити и тату артист.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!