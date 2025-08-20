Вучевич: Сърбия плаща висока цена за политиката си

Снимка: Фейсбук, М. Вучевич

Отказът на Белград да се присъедини към антируските санкции е една от ключовите причини за силния външен натиск върху Сърбия. Това заяви бившият премиер и лидер на управляващата Сръбска прогресивна партия Милош Вучевич в ексклузивен коментар пред ТАСС.

„Сърбия плаща висока цена за това, че води суверенна политика, не се отказва от Косово и Метохия, оказва помощ на Република Сръбска и не налага санкции срещу Русия“, подчерта политикът.

Той посочи, че „Сърбия е единствената страна в Европа, заедно с Беларус, която не се е присъединила към ограниченията срещу Москва“. „Няма съмнение, че това е една от ключовите причини, поради които през цялото това време сме били подложени на такъв силен натиск“, отбеляза Вучевич.

Сръбският президент Александър Вучич по-рано подчерта, че Сърбия не възнамерява да налага санкции срещу Руската федерация и ще продължи да води независима и принципна външна политика, която се подкрепя от гражданите на републиката.

Сръбският лидер също така подчерта, че продължаващите масови вълнения в страната и атаките срещу институции в Белград са част от „опит за цветна революция, организиран и платен отвън“. Според държавния глава, около 3 милиарда евро са били инвестирани в подкрепа на опозиционни движения от чужбина с цел свалянето му от власт.

След началото на войната в Украйна, сръбският президент, в обръщение към нацията след заседание на Съвета за сигурност, заяви, че страната му подкрепя териториалната цялост на Украйна, но няма да налага санкции срещу Руската федерация. Вучич отбеляза, че Сърбия счита Русия и Украйна за братски държави и съжалява за случващото се в Източна Европа. Той обяви и готовността си да предостави хуманитарна помощ на Киев, пише факти.бг.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!