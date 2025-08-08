Вучич: Властта трябва да се сменя след провеждането на избори

Кадър Youtube

Сръбският президент Александър Вучич призова сънародниците си към диалог и взаимно уважение тази вечер с публикация в един от официалните си профили в платформата "Инстаграм".

"Трябва да се вслушваме, да говорим и същевременно да проявяваме уважение един към друг на всяко място", каза Вучич в каченото там видео.

По неговите думи е много важно сърбите да "помнят урока, който мислех, че вече всички са научили", добави той.

"И това е - когато променяме нещата със сила, когато използваме насилие, трябва много добре да знаем, че това винаги ще ни се връща зле в бъдеще", продължи Вучич.

Той заяви, че властта трябва да се сменя след провеждането на избори и всеки, който се кандидатира на тях, трябва да спечели доверието на хората чрез "труд, старание, всеотдайност и ангажираност".

Във видеото Вучич разказа абстрактна история за млад човек, който критикува управляващите и призовава за смяната им чрез насилие, а историята бе илюстрирана с черно-бяла анимация.

Вучич направи видео публикацията в профила си в "Инстаграм" тази вечер на фона на нова фаза в 9-месечните антиправителствени протести, в които граждани и студенти се събират пред частните домове на членове на правителството и други висши администратори и представители на управляващата Сръбска прогресивна партия, като скандират искания за провеждане на нови парламентарни избори.

На 1 ноември 2024 г. в Нови Сад падна козирката на жп гарата и причини смъртта на 16 души, като рани тежко още един човек. След инцидента избухна вълна от социално недоволство с антикорупционни искания, студентите блокираха над 60 факултета и оглавиха масови протести, които се превърнаха в най-голямото предизвикателство в политическата кариера на Александър Вучич.

