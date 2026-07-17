Вучич: Ако загубим изборите, ще осигурим мирно предаване на властта

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Сръбският президент Александър Вучич днес отправи покана към политическите си противници за диалог, като заяви, че разговорите са същността на демокрацията и че Сърбия трябва да бъде обединена, предаде опозицонната телевизия Н1.

В обръщение Вучич отбеляза, че неговите опоненти вярват, че ще спечелят предстоящите избори, позовавайки се на „техните проучвания“. Той увери, че с наближаването на вота желае да създаде възможно най-добрите демократични условия и да гарантира мирно предаване на властта, пише novini.bg.

Вучич заяви, че „час или два“ след затварянето на избирателните секции ще поздрави опонентите си за победата, ако те спечелят.

Същевременно той очаква същото и от тях, ако резултатът е различен – да поздравят победителите, да им подадат ръка и Сърбия да може спокойно да продължи пътя си към бъдещето.

„Затова е важно да разговаряме възможно най-скоро. И затова ги моля да се обадят и да кажат: „Искаме да разговаряме – за условията, за каквото и да е“. Но е важно да говорим“, каза Вучич, като подчерта, че диалогът е в основата на всяко демократично общество.

Сръбският президент добави, че очаква отговор на поканата си възможно най-бързо и повтори, че без диалог няма бъдеще.

Той припомни, че многократно е призовавал политическите си противници и гражданите към диалог, но тези, към които са били отправени поканите, „почти никога не са откликвали“.

Редактор "Екип на Петел",

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