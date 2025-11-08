Вучич: Българите не чакат ''Лукойл'' да спре, а действат, ние не правим нищо

снимка: Булфото

Президентът на Сърбия Александър Вучич коментира тази вечер информацията, че управляващата партия в България подготвя закон, който ще даде възможност да се назначи управител на огромната рафинерия в Бургас, собственост на "Лукойл", предоставяйки му широки правомощия да поеме оперативен контрол над съоръжението, да одобри продажбата му и да го национализира, ако е необходимо. Това се прави с цел да се продължат доставките на енергия след налагането на новите санкции на САЩ от 21 ноември, предава Tanjung.



''За ''Лукойл'', българите не чакаха спирането и тръгването. Управляващата партия ГЕРБ в България планира да предложи закон, който би позволил на специален управител да осъществи продажбата на рафинерията на ''Лукойл'' в Бургас, най-голямото съоръжение за преработка на петрол в страната. Те имат голяма рафинерия в Бургас, на брега на Черно море. Приключиха веднага, не чакаха властите да дойдат и т.н. Ние не направихме нищо от това. Не назначихме управител“, каза Вучич в ефира на RTS, цитирани от blagoevgrad24.bg.



Той добави, че сега има и допълнителен казус относно конфискацията на замразените руски активи в Европа.



Вучич коментира тази вечер призива на гражданското движение "Солидарност“, Сърбия да наложи санкции на Русия и по този начин да реши въпроса със санкциите срещу НИС.



"Не знам дали разбирате колко трудна е позицията на нашата страна. Знаете ли как би се ускорил европейският път на Сърбия, ако признаем Косово и да наложим санкции на Русия. Искам само да ви кажа колко трудна е тази справедлива и, бих казал, нормална позиция на Сърбия. И никой не я харесва. Никой не я харесва, защото всеки би искал да бъде марионетка на тази конкретна страна, а ние искаме да бъдем свои“.



Той припомня, че решението на Съвета да не се налагат санкции на Русия е в сила повече от три години, но че не може да гарантира, че това решение няма да се промени скоро, като се има предвид, че се ''ръководим от държавни интереси''.

