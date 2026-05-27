Вучич: Хуманоидни роботи ще се произвеждат в Сърбия до два месеца

Снимка Булфото

Президентът на Сърбия съобщи гръмка новина.

По време на посещението си в Китай сръбският президент Александър Вучич заяви, че производството на хуманоидни роботи в Сърбия ще започне до два месеца, предава РТС, цитирана от БТА.

Вучич каза, че сглобяването на роботите ще започне в периода между 10 и 20 юли, а цялото производство, което включва и обучението на хуманоидните машини, ще се проведе в три фази.

"Сърбия ще има хуманоидни роботи, каквито никой друг в Европа няма", каза той по време на четвъртия ден от официалното си посещение в китайската република.

Той заяви, че машините ще бъдат обучавани да приготвят кафе, закуска, коктейл, да почистват и др.

По-рано през деня Вучич присъства на демонстрация за редица умения на вече произведени в Китай роботи, които под музикален съпровод изиграха едно от най-популярните сръбски хора - "Моравац".

Сръбският президент заяви, че до момента на посещението му са подписани договори, които предвиждат 953 милиона евро нови инвестиции в Сърбия, които ще бъдат разпределени в няколко сръбски града - Ниш, Нови Сад, Зренянин, Шабац, Чуприя и Инджия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!