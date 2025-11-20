Вучич: Никого не съм убивал!

снимка Булфото

Сръбският президент Александър Вучич отрече твърдения, които го свързват с т.нар. афера "Сараевско сафари", известна и като "лов на хора" по време на обсадата на босненския град Сараево през войната от 1992-1995 г., предаде кореспондентът на БТА Теодора Енчева, позовавайки се на РТС.

„Никога не съм убивал, никого не съм ранявал, нито съм правил нещо подобно. Никога не съм имал снайпер в ръцете си, дори нямах пушката, за която говорите, защото това беше статив за камера. Как не ви е срам! Искате да ме представите като чудовище, хладнокръвен убиец“, каза Вучич в отговор на твърдения на хърватския разследващ журналист Домагой Маргетич.

В социалните мрежи Маргетич публикува видео, за което твърди, че показва Вучич с пушка в ръка като доброволец на един от военните постове в Сараево, от който според свидетели чуждестранни граждани и сръбски крайни националисти са стреляли и убивали цивилни.

Маргетич е подал жалба срещу сръбския президент Александър Вучич до италианските прокурори, които разследват твърдения, че богати хора от Италия и от други държави са плащали на босненски сръбски войници, за да ги заведат да стрелят по цивилни граждани, включително жени и деца, в обсаденото Сараево преди повече от 30 години, предаде АНСА.

По време на обсадата на Сараево, продължила почти четири години, са били убити 11 541 мъже, жени и деца, а над 50 000 от жителите на града са били ранени от силите на босненските сърби, според официални данни. Босненските сръбски сили обстрелват града с артилерийски огън, а на височините около Сараево са разположени множество снайперисти, които превръщат мостовете и откритите места в Сараево в смъртоносни капани за цивилните граждани. Продължителната военна кампания оставя не само дълбоки физически белези върху историческата и културна инфраструктура на града, но и трайна травма у неговите жители, предаде БТА.

